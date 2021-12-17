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Общество17 декабря 2021 11:14

Из-за снегопадов в Омской области резко увеличилось число аварий

Омичей просят быть внимательными на дорогах
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске прогнозируют ухудшение погодных условий.

В Омске прогнозируют ухудшение погодных условий.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние несколько дней омичам обещали постоянные снегопады. Они не прошли без последствий, за сутки по данным Госавтоинспекции в регионе зарегистрировали 35 ДТП. Омичей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дражного движения.

– Соблюдайте скоростной режим и правила маневрирования. Будьте особо внимательны при проезде пешеходных переходов и перекрестков, – попросили автомобилистов в Госавтоинспекции.

По прогнозам синоптиков, на выходных погода не изменится. Все также будет возможна сильная метель, ветер и ухудшение видимости на дорогах города и областных трассах.