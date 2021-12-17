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Общество17 декабря 2021 8:47

Спикер омского Горсовета Владимир Корбут планирует участвовать в выборах в 2022 году

Избираться на второй срок планирует не только Корбут, но и его заместитель Путинцев
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Корбут планирует участвовать в осенних выборах в Горсовет.

Корбут планирует участвовать в осенних выборах в Горсовет.

Сегодня прошла пресс-конференция спикера Горсовета Владимера Корбута и его заместителя Виталия Путинцева. Они подвели итоги уходящего года и поделились планами на будущее.

В 2022 году должны состояться выборы депутатов Городского совета и оба депутата заявили о своих намерениях принять в них участие.

- Стану ли я спикером — будет зависеть от жителей, которые выберут депутатский корпус и насколько эффективно они оценят мою работу, - отметил Корбут.

Его заместитель также сказал, что желание снова вернуться в Горсовет у него есть, но решение об участии он будет принимать после консультаций с избирателями.