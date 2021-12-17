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Общество17 декабря 2021 8:28

В Омске за неделю подорожали овощи и подешевели творог и сосиски

Большинство продуктов сохранили цены на прежнем уровне
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске подорожали овощи и подешевел творог.

В Омске подорожали овощи и подешевел творог.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске департамент городской экономической политики мэрии продолжают контролировать цены на основные продукты. За неделю не изменились цены на 66% товаров, но были и те, которые существенно подорожали.

Среди них традиционно оказались сезонные овощи капуста (на 8,3%) и огурцы (на 7,5%), также в пределах 5% подорожали гречка, макароны, вареная колбаса, чай и молоко.

Снизилась цена всего на четыре товара: творог, сосиски, сардельки и вермишель. Подешевели они только на 1%.

Мониторинг проводят еженедельно в 20 сетевых магазинах города. Продукты изменяют цены постоянно.