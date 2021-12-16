Омичка украла 140 миллионов у министерства сельского хозяйства Казахстана и 18 лет пряталась России

Омичка 18 лет пряталась от правосудия, но не смогла избежать наказания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня омский областной суд рассматривал в апелляционном порядке дело 42-летней омички. Женщина совершила преступление 18 лет назад и все это время скрывалась от закона.

По материалам следствия, женщина в 2003 году устроилась на работу в Управление казначейства г. Астана, проработав некоторое время, она воспользовалась служебным положением и украла более 103 миллионов рублей со счета Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства. Такую сумму она провела как оплату за строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в селах. Омичка также подделала документы на имя своего начальника и сняла с того же счета еще 38,9 миллионов, разделила их с двумя подельниками и сбежала в Россию.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, подельников омички уже осудили за хищения, а ее 18 лет разыскивали. Нашли женщину в Белгородской области. Суд рассмотрел дело и приговорил мошенницу к 2,5 годам в колонии общего режима, но адвокаты подали апелляцию. Они ссылались на то, что срок уголовного преследования уже стек, но омский суд оставил приговор в силе.