В Омске улицам дадут имена почетного гражданина и заслуженного мастера спорта

Решение о присвоении улицам новых названий приняли депутаты Горсовета. Фото: Федор СКВОРЦОВ

На минувшем заседании омского Горсовета приняли решение о присвоении двум улицам новых названий. Так в районе Амурский-2 появится улица имени почетного гражданина Омской области Нины Бревновой. В Омск Бревнова переехала после Великой Отечественной Войны и посвятила себя развитию творческой жизни города. Она 18 лет возглавляла Омское областное управление культуры. При ее участии были построены здание ТЮЗа, Музыкального тетра, Литературный музей им. Ф. М. Достоевского и 12 музеев в районах области. Также Нина Бревнова помогала в создании таких творческих коллективов как Омский симфонический оркестр и камерный оркестр Омской филармонии.

В Ленинском округе улица получит имя залуженного мастера спорта СССР Марины Базановой. Она расположена в квартале, где выделяют участки для строительства многодетным семьям.

Марина Базанова профессионально занималась гандболом и становилась неоднократным призером на олимпиадах и мировых соревнованиях в составе российской сборной.