Горсовет принял бюджет Омска на 2022 год с дефицитом более миллиарда

Бюджет города в следующем году все же будет дефицитным. Фото: Анастасия Осипова

Сегодня после избрания нового мэра в омском Горсовете рассмотрели и бюджет, с которым мэру придется работать. Он получился дефицитным.

Депутаты обсудили его уже во втором чтении и внесли 10 поправок. Несмотря на это, улучшить ситуацию не удалось. Доходы бюджета все равно останутся ниже расходов.

- Отдельно обращу внимание на преемственность целей, которые депутаты обозначали неоднократно, о проблематике благоустройства индивидуального жилищного сектора и подъездных путей к социальным объектам. Над этими двумя проектами мы продолжаем работать планомерно, округа и образовательные учреждения предоставили информацию о подъездах, в итоге предусмотрено более 60 миллионов на расходы на эти пути, - отметила и.о. директора городского департамента финансов и контроля Ольга Илютикова.

Большинство депутатов проголосовали за то, чтобы все же принять проект бюджета. 26 из 28 присутствующих высказались за. Поэтому проект бюджета был принят во втором чтении. Его основные характеристики будут следующими: доходы – 22,7 миллиардов рублей, расходы – 23,9 миллиардов рублей, дефицит – 1,1 миллиард.