В омском детском саду №13 внедряют уроки патриотизма

Ребята с удовольствием рисуют улицы любимого города Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Патриотическое воспитание – основа формирования будущего гражданина. Так считают в омском детсаду №13.

- Чувство патриотизма не возникает само по себе, это результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. Как пробудить в ребенке чувства к Родине? Нельзя заставить любить Отечество. Уважение к своей Родине, ее истории, традициям, ответственность за свою страну надо воспитывать, - говорят педагоги.

В качестве ознакомления с традициями России здесь не так давно появились занятия по изучению природы родного края и истории города Омска, сопутствующей символикой, достопримечательностями, заводами, выдающимися людьми.

Детям устраивают праздники, проводят конкурсы на знание, викторины, игры, мультимедийные презентации. Как правило, каждое мероприятие приурочено к особым дням в календаре – Дню народного единства, Дню защитников Отечества, Дню Победы, знаний, 8 марта и проч.