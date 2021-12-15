Адвокаты экс-министра Ирины Солдатовой добиваются прекращения уголовного дела

Вопросы к экс-министру возникли из-за закупок медоборудования во время пандемии коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске пока продолжается разбирательство по делу уволенной со скандалом Ирины Солдатовой. Она занимала должность министра здравоохранения Омской области, а позже была уволена после громкого скандала с отсутствием мест для больных ковидом в стационарах. После ее увольнения возбудили и уголовное дело после проверки казначейства. Они выявили нарушения в закупках минздрава, в результате которые был нанесен ущерб бюджету в размере 105 миллионов рублей.

Сейчас экс-министр скрывается в ОАЭ, а расследование в отношении нее продолжается. Еще один фигурант дела, Виктор Бабиков, который при Ирине Солдатовой занимался закупками, от уголовного преследования уже освобожден. Это адвокаты Солдатовой теперь хотят добиться и для нее самой.

- Учитывая, что в ходе следствия не установлена сумма ущерба, а стороной защиты предоставлены доказательства отсутствия ущерба, мы подали в адрес следователя ходатайство о прекращении уголовного дела, - заявил адвокат Константин Тыганов изданию ТАСС.

Со ссылкой на слова самой Солдатовой другой адвокат отметил, что члены казначейства, проводившие проверку, сравнение цен на оборудование провели неверно. Они взяли не аналогичные модели, а просто похожие, которые к тому же плохо зарекомендовали себя.