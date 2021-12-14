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Общество14 декабря 2021 9:22

В торговых центрах не хватает персонала для проверки QR-кодов у омичей

На это сетуют владельцы торговых центров, где нашли нарушения
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Оказалось, не во всех ТЦ есть возможность поставить сотрудника на входе для проверки кодов.

Оказалось, не во всех ТЦ есть возможность поставить сотрудника на входе для проверки кодов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске продолжают действовать ковидные ограничения. Самым громким из них стало введение QR-кодов для посещения общественных мест. Эту инициативу долго обсуждали, но быстро ввели и уже почти месяц в торговых центрах при входе должны проверять QR-коды.

За этим следит министерство региональной безопасности, чьи специалисты еженедельно проверяют торговые центры. По информации начальника отдела контроля Министерства региональной безопасности Омской области Валентина Кушникова, сегодня выявлено три торговых центра, в которых не проверяли QR-коды на входе. Их владельцы оправдывались тем, что для этого у них недостаточно сотрудников. Сейчас в отношении этих торговых центров ведется проверка.