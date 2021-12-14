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Общество14 декабря 2021 3:53

Сегодня ночью омичей ждет резкое похолодание до -30 градусов

Это произойдет из-за приближения холодного фронта
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Рядом с Омском проходит холодный фронт. На одну ночь он принесет резкое похолодание.

Рядом с Омском проходит холодный фронт. На одну ночь он принесет резкое похолодание.

Сегодня ночью погода преподнесет омичам очередной сюрприз. Синоптики из Обь-Иртышского УГМС прогнозируют резкое понижение температуры. В некоторых районах она может упасть до -28 градусов. Но мороз продержится недолго, всего одну ночь. Уже завтра днем температура поднимается до -5, а ночью будет колебаться от -9 до -14.

Такое резкий скачок связан с холодным фронтом, который приближается к Омской области. Он затронет только некоторые районы. Основная его масса прошла гораздо севернее. В эпицентре фронта температура могла опускаться и до -50 градусов.