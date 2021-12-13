Омский школьник лишился телефона, напоив незнакомку водой

Омичка второй раз проникает в квартиры, прося доверчивых школьников налить ей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отзывчивый омский школьник стал жертвой наглой воровки. Мальчик возвращался из школы, когда к нему на улице подошла незнакомая девушка. Она попросила попить воды. Школьник согласился пустить ее в квартиру. Пока они поднимались на этаж, незнакомка уточнила, есть ли кто-то дома. Когда школьник честно ответил, нет, воровка зашла в квартиру. Много времени у нее не было, поэтому девушка забрала телефон, лежавший на видном месте в детской комнате, выпила стакан воды и ушла.

Забеспокоилась мама мальчика, она долго не могла дозвониться до сына, а когда вечером узнала о произошедшем, обратилась в полицию. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в комнате школьника была установлена видеокамера, которая записала визит воровки. Полицейские провели поквартирный обход, опросили продавцов в ближайших магазинах и в тот же день выяснили личность воровки. Ей оказалась 24-летняя ранее судимая омичка, ее задержали в квартире у родственников.

Телефон она успела продать за 1,5 тысячи рублей. Сейчас на нее завели уголовное дело за кражу. Около 2 лет назад она уже была судима за подобное преступление. Девушка украла золотые украшения, убедив школьницу пустить ее в квартиру.