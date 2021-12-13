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Общество13 декабря 2021 7:16

Омичи боятся, что из-за расширения Ново-Кировского кладбища в колонке испортится вода

После расширения могилы и дома будет разделять только дорога
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи переживают, что не смогут пользоваться водой из колонки.

Омичи переживают, что не смогут пользоваться водой из колонки.

Фото: Владимир ФРОЛОВ

В Омске некоторое время назад анонсировали расширение одного из городских кладбищ. Новые места оборудуют на Ново-Кировском кладбище. Но, как оказалось, этим недовольны жители близлежащих домов. После расширения территорий для захоронения между ними и могилами останется только дорога. Но это не единственная проблема, которая беспокоит омичей.

- В непосредственной близости от участка, куда расширяется кладбище, находится колонка и колодец, который активно используется жителями нашего поселка. Администрация Ново-Кировского кладбища уничтожила лесополосу, которая служила хоть каким-то санитарным кордоном между кладбищем и нашими домами, - написали местные жители в соцсетях.