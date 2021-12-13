Омичи торговали героином за криптовалюту

За торговлю наркотиками пара пойдет под суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске до суда дошло дело двух наркотрговцев. 45-летний мужчина и его 50-летняя сожительница организовали нелегальный бизнес в декабре 2020 года. Просуществовал он до марта 2021. Именно тогда их раскрыла полиция.

По материалам дела, омичи создали интернет-магазин и через него торговали наркотиками, в основном героином. Оплату омичи принимали криптовалютой. Фасовкой омичи занимались в доме, который арендовали в Кировском округе. Там оперативники при обыске нашли более 200 граммов героина, подготовленного к продаже.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, мужчина не признал свою вину в преступлении, а женщина признала факт подготовки к продаже наркотиков и сообщила, что делала это в тайне от сожителя. Факт предыдущих продаж наркотиков она отрицала. Дело будут рассматривать в Куйбышевском районном суде.