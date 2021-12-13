Омичка не справилась с управлением и насмерть сбила пенсионерку

Пенсионерка скончалась в больнице. Фото: пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области

Накануне в Омске произошло ДТП со смертельным исходом. Сотрудникам Госавтоинспекции сообщили о произошедшем в 16:15. На улице Вавилова, неподалеку от кафе омичка сбила пешехода.

На месте выяснилось, что 33-летняя омичка ехала по Вавилова и в районе пересечения с улицей 36-я Северная при повороте налево не справилась с управлением. На скользкой дороге «Тойоту-Аристо» занесло. Водитель не справилась с управлением и сбила 75-летнюю пенсионерку, которая шла по обочине во встречном направлении. Она скончалась от травм в больнице.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего.