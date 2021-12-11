Прямые рейсы из Омска в Петропавловск планируют запустить в следующем году

Сейчас омичи могут долететь только до Нур-Султана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Омска все же хотят наладить авиасообщение в Казахстаном. Сейчас есть один рейс в Нур-Султан, но ранее сообщалось, что хотят добавить вылетов еще и в Петропавловск. Но авиакомпания Сибирь, которая должна была их выполнять, в итоге не включила рейсы в маршрутную сеть и не открыла продажу билетов. Предполагали, что это может быть связано с приостановлением годности сертификата петропавловского аэропорта.

Накануне аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заверил, что сертификат годности аэропорта действителен до августа 2022 года, а рейсы в Омск все же планируют запустить в следующем году.

- Есть сообщение российских авиалиний, что появится рейс Омск — Петропавловск — Омск. Они уже разместили объявление, что будут самолеты по этому направлению летать. С нового года мы планируем запустить еще пару направлений, прорабатываем этот вопрос, - отметил он в разговоре с "Sputnik Казахстан".