В Омске поймали члена банды, обворовывавшей пенсионеров

Омича поймали, а остальных членов банды разыскивают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омские полицейские поймали 18-летнего омича, успевшего стать частью преступной группы. Вместе они выманивали деньги у пенсионеров, представляясь родственниками. Схема была простая.

Девушка звонила пенсионерам и представлялась внучкой, которая стала виновницей аварии с пострадавшими. Она рассказывала, что ее задержали и грозят уголовной ответственностью. Чтобы этого избежать, нужно заплатить. Просили мошенники от 400 до 800 тысяч рублей.

После в разговор вступала еще одна участница банды, представлявшаяся адвокатом. Она выясняла у напуганных пенсионеров, сколько денег они могут отдать прямо сейчас и соглашалась на любую сумму. После этого пострадавших просили завернуть наличные в постельное белье и передать таксисту.

Третий член банды, которым и оказался омич, должен был забрать деньги у таксиста и перевести их на счет.

- Его заработок составлял десять процентов от суммы, которую удавалось выманить у обманутых людей. С организаторами и другими участниками противоправной деятельности он никогда не встречался, но во время телефонных переговоров с ними слышал акцент, характерный для граждан одного из государств ближнего зарубежья, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего за три дня банда обманула шестерых омских пенсионеров и заработала 920 тысяч рублей. Остальных членов разыскивают, а молодого омича, ранее судимого за распространение наркотиков, заключили под стражу.