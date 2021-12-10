С Нового года в Омске поднимут предельный тариф на проезд в общественном транспорте

Для омских перевозчиков установили новые тарифы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что РЭК утвердило новые предельные тарифы для пассажирских перевозок в Омске. Их подняли в среднем на 2 рубля для всех видов общественного транспорта. Если изменения утвердят, то с 1 января 2022 года для омских перевозчиков предельные тарифы будут следующими: «Пассажирское предприятие №8» - 48,91 рубль, МП «Электрический транспорт» - 65,61 рубль.

Рост тарифа для перевозчиков еще не означает автоматическое повышение платы за проезд для пассажиров. Эту разницу все еще могут компенсировать из бюджета. Но в этом году плату за проезд уже подняли частные перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам. Теперь проезд во многих маршрутках стоит 30 рублей вне зависимости от способа оплаты. Решат ли повышать плату за проезд в муниципальном транспорте, будет известно в прошлом году.