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Происшествия9 декабря 2021 7:52

Любинский проспект в Омске оцепили из-за сообщений о минировании

Искали подозрительный предмет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Часть улицы Ленина перекрыли из-за подозрений на минирование.

Часть улицы Ленина перекрыли из-за подозрений на минирование.

Сегодня утром омичи увидели необычную картину в центре города. Улицу Ленина в районе памятника Любочке перекрыла полиция. Пройти там было невозможно, равно как и зайти в некоторые магазины и кафе. Оказалось, все из-за сообщений о возможном минировании.

Как отметили в пресс-службе полиции, утром 9 декабря поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в одном из зданий. После проверки ничего представляющего опасность не обнаружили. Оцепление с центральной улицы уже сняли.