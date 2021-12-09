Любинский проспект в Омске оцепили из-за сообщений о минировании

Часть улицы Ленина перекрыли из-за подозрений на минирование.

Сегодня утром омичи увидели необычную картину в центре города. Улицу Ленина в районе памятника Любочке перекрыла полиция. Пройти там было невозможно, равно как и зайти в некоторые магазины и кафе. Оказалось, все из-за сообщений о возможном минировании.

Как отметили в пресс-службе полиции, утром 9 декабря поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в одном из зданий. После проверки ничего представляющего опасность не обнаружили. Оцепление с центральной улицы уже сняли.