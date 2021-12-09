«Омская область не умрет»: Александр Бурков рассказал, как остановить миграционный отток

Чтобы остановить отток населения, нужно привлекать инвестиции. Фото: Алиса ТИТКО

Убыль населения в Омской области ни для кого не секрет. Показатели уже несколько лет остаются высокими, не малую часть из них составляют и те, кто уезжает из региона. Препятствием для миграции не стал даже локдаун из-за ковида в прошлом году.

На пресс-конференции губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что предстоит сделать, чтобы остановить миграцию:

- Умирает ли Омская область? Нет, не умирает. Но остановить миграционные процессы сложно. Предприятия, которые раньше имели по 10 тысяч рабочих мест, имеют 1500-2000. Наша задача - привлекать инвестиции. И мы создаем все условия, чтобы в регион приходили деньги и люди не уходили, - отметил Бурков.