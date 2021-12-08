Владельцы сгоревшей фотостудии «Высота» в омском ТЦ « Festival City» ищут новое помещение

Владелец фотостудии не планирует возвращаться в старое помещение. Фото: instagram.com/rozhdestvenskiy

Пожар в фотостудии на верхнем этаже ТЦ « Festival City» облетел все соцсети. Из-за этого пришлось эвакуировать всех сотрудников. Никто из людей не пострадал, но помещение серьезно пострадало. Внутри выгорела почти вся отделка.

Сейчас продолжают разбираться в причинах произошедшего, но предварительно все могло произойти из-за неисправной гирлянды.

- Дополнительная экспертиза будет длиться 1-1,5 месяца. Были надежды, что снова откроемся в декабре, но ущерб огромный, вряд ли раньше весны получится снова заработать. Не прекращаются поиски нового помещения, уже смотрели несколько вариантов, но пока не определились, - рассказал владелец студии Николай Рождественский.

Подписчики и бывшие клиенты фотостудии собрали более 150 тысяч рублей, чтобы помочь восстановить студию. Но в старом виде фтотстудию «Высота» уже никто не увидит.