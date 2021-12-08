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Общество8 декабря 2021 1:50

Для омичей тарифы на водоснабжение вырастут на 5% к лету 2022 года

РЭК уже согласовал новые цены
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Традиционным повышением цен на коммунальные услуги никого из омичей не удивить. Уже было известно, что с нового года значительно подрастёт плата за капремонт, а теперь появилась информация о новых тарифах на воду.

Накануне РЭК утвердило цены на услуги Водоканала на следующий год. Так за поставку питьевой воды омичи будут платить на 5,2% больше, вместо 18, 88 рублей цена поднимется до 19, 87 рублей. На столько же процентов подорожает водоотведение. Сейчас оно обходится в 22,03 рубля, а подорожает до 23, 18 рублей.

Новые тарифы уже традиционно вступят в силу летом 2022 года с 1 июля.