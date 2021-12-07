Незаконную заправку в Омске не могут снести из-за бездействия судебных приставов

В Омске незаконная заправка продолжала работать даже после решения о ее сносе. Фото: 2ГИС

Недавно появились сообщения о том, что незаконную заправку на Левобережье рядом с ТЦ "Фестиваль" готовят к сносу. Собственник установил ее незаконно, это признал суд и обязал убрать заправку, но должник не спешил с этим. Так заправка продолжала работать еще долгое время. И даже после официального решения суда, заправку не снесли.

Этим заинтересовалась прокуратура и провела проверку. Согласно ее результатам, судебными приставами в отношении должника не принимались необходимые меры.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что должностными лицами территориального отдела службы судебных приставов в нарушение требований законодательства об исполнительном производстве надлежащих мер к должнику по сносу самовольной постройки не принято, а также в 2021 году не принимались меры по привлечению должника к административной ответственности, - отметили в ведомстве.

По материалам проверки в адрес судебных приставов внесено представление об устранении нарушений.