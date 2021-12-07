Омич в сумерках на трассе насмерть сбил пенсионерку

На трассе под Омском под колеса автомобиля попала пенсионерка. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

ДТП со смертельных исходом произошло на трассе Омск-Тара накануне вечером. В Госавтоинспекцию сообщение об аварии поступило в 17:50.

На месте предварительно удалось установить, что в районе 83 километра 44-летний водитель, ехавший в сторону Тары не заметил на обочине 69-летнююженщину. Она шла в попутном направлении и попала под колеса автомобиля. К сожалению, женщина скончалась на месте не дождавшись приезда скорой.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего.