На омской заправке вспыхнула машина с ребенком в салоне

К счастью, ничего на заправке кроме одного автомобиля не загорелось. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня на одной из омских заправок произошло ЧП. Женщина приехала на заправку, остановилась у колонки и отправилась в павильон, чтобы заплатить за бензин. В салоне остался 5-летний ребенок, а с машиной на первый взгляд все было нормально. Вот только, когда омичка вышла на улицу, заметила валящий из-под капота дым. К счастью, двери оказались не заблокированными, и ребенка успели достать из салона прежде, чем произошла трагедия.

По данным МЧС, все произошло на заправке на улице Красноярский тракт. Автомобиль оперативно отбуксировали от колонок и потушили. Пламя повредило только одну машину, ни на колонки, ни на другие автомобили оно перейти не успело. Предварительно причиной возгорания могли стать неисправности в автомобиле.