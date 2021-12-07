Недостатки в программе нашли у 19 кандидатов на пост мэра Омска

С сегодняшнего дня комиссия по выборам мэра начала проверять документы кандидатов. Оказалось, что до собеседований могут дойти далеко не все.

Как сообщил "КП-Омск" один из членов избирательной комиссии, в документах 19 кандидатов нашли недочеты. Кому-то не хватает справок, а кто-то не предоставил программы развития города. У них еще есть время донести все необходимое до 17:00 8 декабря. Это последний шанс все же принять участие во втором этапе выборов - собеседованиях. Они пройдут уже 9 декабря.

Если ничего не изменится, то на выборах мэра вместе 33 кандидатов останется только 14 человек.