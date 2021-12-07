В Омске на семи маршрутах появятся новые перевозчики

С нового года омичей будут возить новые перевозчики. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Некоторые перемены ждут омичей в пассажирских перевозках. С 1 января 2022 года на некоторых маршрутах начнут работать новые перевозчики. Изменения коснутся маршрутов № 51, 59, 64, 73, 72, 30Р и 89. По данным сайта Госзакупки, в мэрии определились, кто будет перевозить на них пассажирах.

Так маршруты №51 и 59 достались новой для Омска компании ООО "Автограф55".

Маршруты №64 и 73 достались ООО "Юстин".

Маршрут №72 вместо Фазыла Залялитдинова достался частнику Алексею Федосееву.

Маршрут №30Р ушел к Александру Макарову.

А на маршруте №89 будет работать Евгений Агасиев.

Контракты с новыми перевозчиками заключили на год. Работать они должны по регулируемому тарифу. А как дела будут обстоять с интервальностью движения и соблюдением необходимых условий омичи смогут узнать уже с нового года.