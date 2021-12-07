Росводоканал наградил журналистов - победителей всероссийского конкурса «Золотой Гонг»

В «Российской газете» 3 декабря состоялось награждение победителей XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг» - 2021. В этом году на конкурс поступило более 600 публикаций от 291 номинанта, представляющих 134 СМИ из 58 российских регионов. Для участия в специальной номинации Росводоканала «Река начинается с капли» было прислано 23 статьи из 15-ти городов.

Дипломы и памятные подарки от Росводоканала получили журналисты, которые в своих публикациях объективно отразили проблемы отрасли водоснабжения, интересно и доступно рассказали читателям о принципах концессии – наиболее эффективного формата государственно-частного партнерства.

В номинации, учрежденной Росводоканалом, победили журналист газеты «Азовская неделя» Анна Михайлова со статьей «Концессия азовского водоканала: механизм, планы, вопросы» и корреспондент издательского дома «Каспий» Татьяна Зеленая с публикацией «Худые водопроводы. Хватит ли на них инфраструктурного кредита». Авторы еще четырех изданий: «Южноуральская панорама», «Липецкие известия», «Таганрогская правда» и «Городские новости» (Красноярск) - стали дипломантами.

«Мы признательны журналистам, которые доступно и понятно рассказали своим читателям, как можно эффективно развивать и делать современной городскую систему водоснабжения и водоотведения, используя механизмы государственно-частного партнерства, в том числе концессию. Мы желаем коллегам новых творческих успехов, и надеемся, что хороших новостей о коммунальной отрасли, и людях, которые в ней работают, будет еще больше», - отметила PR-директор ГК «Росводоканал» Юлия Мартина.

Ежегодный журналистский конкурс организован Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) и проводится при поддержке Минцифры России. Формат конкурса охватывает электронные и печатные СМИ, информагентства, интернет-порталы. Более 50-ти СМИ из российских регионов являются информационными партнерами конкурса.