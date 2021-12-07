Райффайзенбанк: россияне считают отсутствие зарплаты и несерьезное отношение главными недостатками стажировок

80% россиян считают стажировки хорошей возможностью для начала карьеры. Такие данные показало исследование, проведенное Райффайзенбанком. В качестве основных преимуществ выделяют возможность попробовать себя в разных направлениях (62%), шанс попасть в крупную компанию без опыта работы (55%) и поработать с опытным наставником (52%).

Нейтрально относятся к стажировкам 18% респондентов, и лишь 2% настроены негативно. 61% всех опрошенных считает главным недостатком стажировок отсутствие зарплаты, причем среди противников стажировок эта доля достигает 90%. Ещё один недостаток — несерьезное отношение к стажерам, о нем говорит половина респондентов. Ещё 17% считают, что стажерам доверяют только простые поручения, не относящиеся к реальным задачам отдела или компании — среди противников стажировок такого взгляда придерживаются 50%. Каждый пятый опрошенный считает недостатком низкие шансы остаться на постоянную работу в компании.

«Такие стереотипы о стажировках ещё живы, но уже далеки реальности. Компании, которые системно работают с начинающими специалистами, как правило, создают специальные условия для их комфортного погружения в профессию и быстрого роста. В условиях кадрового голода это выгодно в первую очередь для самих же работодателей. Шансы остаться в штате после завершения программы в таких компаниях также весьма высоки», — отметила Елизавета Тихонова, руководитель группы по развитию бренда работодателя и найму молодежи в Райффайзенбанке.

До 3 декабря в Райффайзенбанке открыт набор на ежегодную программу развития для молодых специалистов в сфере финансов и технологий Raiffeisen Evolve. Программа позволяет получить студентам и выпускникам вузов первый опыт, заручившись поддержкой наставников и решая настоящие задачи, которые влияют на развитие компании. Стажировка оплачивается, подробная информация по ссылке: https://raiffeisen-evolve.ru

В исследовании приняли участие свыше тысячи жителей крупных городов России, работающих по найму. Из них 70% — квалифицированные специалисты, 25% — руководители подразделений и отделов, 5% — руководители высшего звена.