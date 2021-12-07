Омскстат: Средняя зарплата омичей в 2021 году составила 39 тысяч рублей

Зарплата омичей в этом году росла. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Итоги прошедшего года начинают подводить омские статистики. В большом отчете, опубликованном Омскстатом, есть данные о том, как менялась зарплата омичей. Пародоксально, но она одновременно и росла, и падала.

Роста достигли в номинальном значении. В октябре омичи в среднем получали 39 170 рублей. За год эти показатели подросли на 6,9%. Чего нельзя сказать о реальных доходах, которые инфляция сократила на 1,7%.

За год средняя номинальная зарплата составила 39 283 рубля, что на 7,5% больше, чем за тот же период в прошлом году. Также отметили статистики сокращение долгов по зарплате в этом году. На начало года работникам должны были около 15,6 миллионов. За год работодатели выплатили 8 миллионов. Теперь работникам в регионе должны всего 7,6 миллионов.