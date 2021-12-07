«Чистый воздух»: Омский НПЗ отчитался об экологических проектах

«Газпром нефть» представила ключевые экологические проекты Омского нефтеперерабатывающего завода руководству проектного офиса «Чистый воздух» и представителям федеральных экологических организаций. Благодаря природоохранным мероприятиям ОНПЗ уже удалось сократить воздействие на окружающую среду на 40%. А в 2025 году, к завершению проекта «Чистый воздух», оно снизится еще на четверть.

На сегодняшний день в сводный план федерального проекта входят 9 инициатив Омского НПЗ, и это серьезное экологическое портфолио, часть которого успешно реализована. Так на предприятии внедрены современные технологии герметичной отгрузки нефтепродуктов и смонтирован новый блок очистки газов на установке каталитического крекинга.

Серьезным вкладом в природоохранную деятельность завода станет запуск комплекса «Биосфера». Благодаря ему сточные воды предприятия будут очищаться практически до 100%. При этом уникальные технологические решения делают все процессы герметичными. А очищенная вода сможет заново использоваться в производственных целях.

– Каждое предприятие должно уметь управлять производственным процессом, чтобы ограничить свое негативное влияние. Омский НПЗ делает это системно и последовательно. Мы внимательно наблюдаем, в частности, за строительством «Биосферы» и убеждаемся, что природоохранные решения, выбранные для Омска, будут идеальными, – сказал руководитель федерального проекта «ЭКОПОСТ» Элмурод Расулмухамедов.

Модернизация производства на НПЗ продолжается с 2008 года и одновременно решает как производственные задачи, так и экологические. В частности, инвестиции «Газпром нефти» только в проекты «Чистого воздуха» на Омском нефтезаводе превышают 100 млрд рублей.

– С самого начала модернизации Омский НПЗ взял на себя серьезные обязательства по реализации масштабных проектов, которые дадут высокий экологический эффект. Мы убеждены, что повышение эффективности в промышленности сегодня обязательно должно сопровождаться внедрением природоохранных технологий, – считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Также на заводе «Газпром нефти» внедряется автоматизированная система мониторинга воздуха – с датчиками на трубах и онлайн-доступом к данным о параметрах атмосферы в районе ОНПЗ. Заводская система мониторинга будет со временем интегрирована в федеральную, а такие датчики должны установить и другие предприятия.

Председатель «Российского экологического общества» и председатель Экспертного совета по экологии при губернаторе Омской области Рашид Исмаилов отметил, что этот тренд в обществе востребован – люди хотят знать, чем они дышат.

Руководитель Федерального проектного офиса «Чистый воздух» Максим Корольков считает, что «Газпром нефть» выполняет все обязательства, которые взяла на себя в рамках исполнения соглашения по проекту.

– Мы увидели, что на Омском НПЗ некоторые мероприятия уже завершены, некоторые в высокой степени готовности, – сказал Максим Корольков. – И дополнительно отметили, что в плане охраны окружающей среды и, в частности, защиты воздуха, компания также проводит много небольших мероприятий, о которых скромно умалчивает. На каждой технологической стадии, в каждой операции идет двойной контроль, чтобы улавливать малейшие выбросы и минимизировать нагрузку на атмосферный воздух.

Планомерная работа предприятия в экологическом направлении должна стать примером для других, уверен федеральный эксперт.