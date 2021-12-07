Собеседования с кандидатами в мэры Омска начнутся 9 декабря

Вчеда, 6 декабря, официально закончила свою работу комиссия по приёму документов у кандидатов на пост мэра. Закончить работу она должна была ещё в ноябре, но из-за жалоб кандидатов на то, что они не успевают собрать необходимые документы, работу комиссии продлили на целый месяц, до декабря.

В этом году официально зарегистрировались на выборы мэра 33 человека. Пока самым реальным кандидатом выглядит директор "Водоканала" Сергей Шелест. Помимо него документы подали молодой глава Марьяновского района, сельский депутат, а также другие омичи, которые, объективно, имеют мало шансов побороться за место мэра. Ещё относительно известными личностями в Омске на выборах будут предприниматель Юрий Шиян и экоактивист Николай Родькин. Остальных кандидатов широкая общественность увидит впервые.

Сейчас комиссия проверит предоставленные документы и отсеет тех кандидатов, кто не принёс все необходимые по регламенту бумаги. После этого перейдут к этапу собеседований. Они пройдут 9 декабря. Члены избирательной комиссии лично встретятся с каждым кандидатом и за дадут интересующие их вопросы. После этого они примут решение, кто пройдёт в финальный этап.