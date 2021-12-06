В Нефтяниках пассажирская газель сбила перебегавшую дорогу студентку

Студентка попала под колеса маршрутки, перебегая дорогу на красный.

Сегодня днем в районе нефтяников произошло ДТП с пострадавшими. На перекрестке около Кристалла водитель пассажирской маршрутки сбил пешехода на пешеходном переходе.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла в 14:30. Водитель маршрутки №514 двигался по улице Химиков и собирался поворачивать на проспект Мира. Там пешеходный переход оборудован островком безопасности, на котором пешеходы должны дожидаться зеленого сигнала. Правилами решила пренебречь 19-летняя девушка. Она попыталась перебежать дорогу на красный и угодила под колеса маршрутки.

По данным ведомства, девушке понадобилась медицинская помощь, ее забрала скорая. В момент ДТП в салоне находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал. По факту аварии проводится проверка.