Омичи стали реже обедать в кафе из-за повышения цен

Омичи стали реже обедать в кафе чаще приносить еду из дома. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Специалисты портала «Зарплата.ру» решили выяснить, как сейчас питаются на рабочем месте омичи. Оказалось, что в этом году большая часть омичей предпочитает приносить на работу обеды из дома, таких оказалось 61%. В этом году отказались от обедов в кафе еще 10% омичей.

Из них 34% назвали причиной повышение цен, 28% отказались от походов в кафе из-за снижения качества еды, еще 21% сослались на нехватку времени на обед, а 5% перестали ходить в общественные места из-за страха заразиться ковидом. Остальные 12% не назвали причину.

Самыми любимыми блюдами, которые омичи приносят с собой, оказались котлета с пюре или макаронами и печень с гарниром. Также в списке популярных люд оказалась курица с рисом или гречкой, тушеное с овощами мясо и спагетти с разными соусами. При этом 28% омичей отметили, что берут из дома то, что осталось от ужина.