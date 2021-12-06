Стало известно, в какие страны омичи переезжали в 2021 году

Омичи активно переезжают в другие страны. Фото: Алиса ТИТКО

Убыль населения в Омской области уже несколько лет не становится сюрпризом. Чаще всего омичи переезжают в другие регионы, но есть и те, кто решается на переезд в другие страны. Самым популярным по-прежнему остается соседний Казахстан. Туда, по данным Омскстата, с января по октябрь переехали 2228 человек. В тройке лидеров также оказываются Германия (417 переехавших) и Узбекистан (129 переехавших).

Есть и те, кто выбирает менее популярные варианты. Так за 2021 год из Омской области в Китай переехали 22 человека, во Вьетнам 6 человек, в США смогли попасть 18 омичей, а в Канаду 7 человек.

Стоит отметить, что в этом году количество уехавших в другие страны и количество приехавших почти равнялись. Из других стран в Омскую область за указанный период приехали 4000 человек, а уехали 3508.