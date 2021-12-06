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Общество6 декабря 2021 6:50

Омичи заплатили более 47 миллионов за нарушение ковидных ограничений

Большую часть штрафов заплатили обычные граждане
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи заплатили 47 миллионов штрафов за нарушения ограничений во время пандемии.

Омичи заплатили 47 миллионов штрафов за нарушения ограничений во время пандемии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске продолжают действовать коронавирусные ограничения. В силе остаются не только QR-коды, но и масочный режим. Именно его чаще всего нарушают омичи. Каждую неделю мобильные грумы министерства региональной безопасности проводят проверки на транспорте и в торговых центрах, чтобы выявить нарушителей. По данным ведомства, на прошлой неделе в транспорте поймали 138 безмасочников, в торговых центрах число нарушителей чуть больше 149.

За все время действия ограничительных мер их нарушители в Омской области заплатили в виде штрафов 47 471 040 рублей. Большую часть суммы пришлось отдать обычным гражданам, они заплатили чуть больше 32 миллионов рублей. Остальную сумму, чуть больше 15 миллионов, заплатили предприниматели и юридические лица за нарушения санитарных требований.