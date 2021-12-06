Из-за недостатка снега в Омске не могут открыть сноупарк

Сейчас из-под снега на склоне еще видна трава. Кататься там точно нельзя. Фото: Сноупарк "Крутая горка"

Погода в Омске преподносит неожиданные сюрпризы. То ударяют холода, то в начале декабря идут дожди. А самое главное, снега пока почти нет. Из-за этого не могут начать сезон в сноупарке «Крутая горка». Парк пользуется большой популярностью у любителей активного зимнего отдыха, но в эту зиму с развлечениями придется подождать.

- Приводим в порядок весь прокат, ремонтируем помещения, проверяем оборудование! И главное - ждём больше снега, - отметили в администрации парка.

Сейчас на склоне недостаточно снега для катания. Еще меньше его стало после недавних дождей. Открыть сезон в этом году планируют с 11 по 18 декабря, но это лишь примерные даты. Пока не ясно, какими еще сюрпризами порадует погода.