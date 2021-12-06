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Общество6 декабря 2021 1:52

В Омске готовы заплатить 9 миллионов за уход за Метромостом

Подрядчиков уже ищут
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Накануне на сайте гос закупок появилась информация о том, что в Омске ищут подрядчиков для ухода за Метромост ом. Заказчиком выступило управление контрактной системы Омской области.

В обязанности подрядчика входит организация мнженерно-технических систем транспортной безопасности, а также обеспечение правильной и бесперебойной работы сигнализации и видео наблюдения.

За все это готовы заплатить чуть больше 9 миллионов рублей. Заявки от желающих принимают до 14 декабря. А определиться с подрядчиком должны уже 16 декабря.