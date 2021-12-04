Росстат: В октябре от ковида в Омске умерло более 1000 человек

В Омске смертность от ковида увеличилась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появились данные Росстата о количестве смертей от коронавируса в разных регионах страны. В Омской области, по данным статистиков, эти показатели значительно выросли.

Всего за октябрь в Омске зафиксировали 3 401 смерть, а у 1 219 человек при этом был диагноз ковид. Основной причиной смерти ковид стал для 1 099 человек, еще у 120 умерших он был сопутствующим заболеванием.

В тоже время, официальная статистика минздрава говорит о 2 875 летальных исходах за все время пандемии, а Росстат сообщает о 10 030 случаях за тот же период. Это уже не первый раз, когда данные статистиков расходятся с данными медиков. Стоит отметить, что в октябре Омская область побила собственные рекорд по смертности среди ковидных пациентов. Максимальное число смертей с подтвержденным ковидом 1 137 фиксировали в августе 2021 года.