Транспортные карты «Омка» больше не будут пополнять в киосках «Пресса»

Теперь киоски для пополнения проездных придется поискать. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С понедельника омичи не смогут пополнить транспортные карты более чем в половине привычных мест. В киосках «Пресса» и «СибХолод» такие операции больше не производят и карты не продают. Об этом накануне сообщили представители администрации.

Это произошло из-за того, что ООО «ОмскТрансКарт», которым принадлежат киоски, отказался работать с проездными. В мэрии уточнили, что в последнее время в работе пунктов пополнения наблюдались проблемы.

- По контракту должны функционировать 60 точек по продаже и пополнению транспортных карт, однако в последнее время наблюдались нарушения режима работы этих точек. На протяжении последнего месяца руководство муниципального предприятия вело переговоры с директором ООО «ОмскТрансКарт» о необходимости принятия мер, чтобы торговые точки работали без перебоев, - уточнили в мэрии.

Сам предприниматель проблему объяснил нехваткой работников. Так с 6 декабря из 73 пунктов для поплнения карт будут работать только 30. Среди них 17 касс «Ежевика», 12 киосков «Цветы» и 1 МФЦ. В мэрии уже занимаются поисками новых подрядчиков для работы с транспортными картами.

В мэрии также отметили, что все больше омичей пользуются онлайн-сервисами для пополнения проездных. Это можно сделать через приложение для телефона «ОМКА» или «Сбербанк Онлайн».