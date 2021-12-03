В Омске появился 29-й кандидат на пост мэра

Антон Голованов уже пытался стать мэром Омска, но его даже не зарегистрировали. Фото: ВКонтакте Антона Голованова

Сегодня документы на пост мэра Омска уже подал лузинский депутат, а вечером появился еще один претендент. Им стал 35-летний Антон Голованов. Известно, то он родился в Омске. Заочно окончил ОмГТУ в 2011 году по специальности технология машиностроения. Образование он получил исходя из своих интересов, в соцсетях он рассказывал об увлечении автомобилями. Сейчас женат и воспитывает маленькую дочь.

Голованов и во время прошлых выборов пытался подать документы, но тогда ему не удалось зарегистрироваться из-за отсутствия справки о судимостях. Он заказал ее в день подачи документов и сослался на то, что срок работы приемной комиссии 28 дней, а оформления справки - 30, поэтому отказ в регистрации незаконен. Но несмотря ни на что зарегистрироваться на выборы мэра в прошлый раз Голованов так и не смог.

До окончания сроков подачи документов на пост главы мэра города остается всего пара дней. Стоит отметить, что пока никто из тех, кого эксперты считали возможными реальными кандидатами, заявки не подал.