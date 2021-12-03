Омского пекаря осудили за растрату полумиллионной субсидии

Вместо открытия пекарни, бизнесмен потратил деньги на сбя. Фото: Иван ВИСЛОВ

До суда дошло дело 53-летнего предпринимателя из Тавричанки. Он заключил договор с местным центром занятости, по которому должен был получить крупную субсидию на открытие бизнеса и предоставление рабочих мест безработным. Предприниматель рассказал, что хотел открыть мини-пекарню. Чиновники поверили мужчине и заключили контракт, по которому предприниматель получил 502 тысячи рублей.

В назначенный срок предприниматель не предоставил отчет об использовании средств. Оказалось, что никакой пекарни он не организовал, работников не нанял, а деньги потратил на собственные нужды.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, мужчину обвиняли по статье растрата. Суд рассмотрел доказательства и приговорил бизнесмена к 2 годам лишения свободы условно, к тому же придется вернуть потраченные деньги.