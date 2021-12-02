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Общество2 декабря 2021 11:28

На «Арене Омск» закончили монтировать крышу

Полностью закончить ледовую арену должны к концу 2022 года
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Рабочие закончили монтировать крышу. Теперь основные работы будут проходить внутри здания. Фото: ХК «Авангард»

Рабочие закончили монтировать крышу. Теперь основные работы будут проходить внутри здания. Фото: ХК «Авангард»

Активно продолжается возведение новой «Арены Омск». После проблем со старым зданием и его сносом многие омичи высказывали сомнения в том, что новое здание построят быстро. Но вот строительство уже движется к завершению.

Сегодня рабочие закончили монтировать крышу. Помимо этого продолжается утепление здания, а к центральному отоплению уже подключены первые три этажа. Ведутся также внутренние работы по отделке и монтажу инженерных сетей. Напомним, что закончить арену строителям придется до конца 2022 года. Тогда же в Омске пройдут несколько игр молодежного чемпионата мира по хоккею.