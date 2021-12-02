В омском парке 30-летия ВЛКСМ главную елку сделают из 250 сосен

Новогоднюю елку устанавливают на главной аллее парка. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омские парки продолжают готовиться к Новому году. Для украшения скверов в центре заказывают ледяные скульптуры, а в парке ледяные скульптуры, а в парке 30-летия ВЛКСМ сегодня начали устанавливать елку. Она будет необычной, а состоящей из нескольких.

На главной аллее уже установили 22-метровое основание и начинают крепить к нему небольшие сосны. Чтобы собрать одно большое дерево понадобится 250 маленьких, размером от 1,5 до 4 метров. Украшениями для необычной новогодней красавицы станут игрушки, сделанные детьми и 400-метровая гирлянда.

В высоту сборная ель будет 22 метра. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Как отметило руководство парка совсем скоро появятся и другие световые украшения на разных аллеях, также сделают снежный лабиринт, детские горки, начнет работу каток под открытым небом.