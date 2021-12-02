Документы в избирательную комиссию на пост мэра подала преподаватель дизайна из ОмГТУ

Среди кандидатов н пост мэра есть уже три женщины.

Все меньше времени остается до конца приема документов у кандидатов на пост мэра Омска. Фактически, у желающих есть время до конца недели. Сегодня документы в комиссию подала 41-летняя Елена Казанкова.

Известно, что женщина в 2002 закончила Омский государственный институт сервиса по специальности дизайнер, а потом более 11 лет преподавала это направление в ОмГТУ. Стала старшем преподавателем. Также на минувших выборах она пыталась избраться в омское Заксобрание от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».