Выставочный сквер в Омске украсят ледяными скульптурами героев советских мультиков

Большие фигуры установят в разных частях сквера. Фото: сайт Госзакупок

В Омске продолжают готовиться к Новому году не только горожане, но и власти. В этом году в выставочном сквере должны появиться ледяные скульптуры с героями мультфильмов. Об их закупке объявила «Омская крепость». По данным сайта госзакупок, в сквере установят несколько ледяных скульптур.

Фигура мамы-медведицы появится ближе к улице Ленина. Фото: сайт Госзакупок

В планах установить фигуры Умки высотой 1,5 метра, рядом с ним фигуру мамонтенка 1,7 метров. Кроме них должна появиться фигура мамы-медведицы высотой 2,5 метров и 13 пингвинов по 1,8 метров в высоту каждый.

Пингвинов должно быть 13. Фото: сайт Госзакупок

Стоимость ледяных скульптур оценивают в 2,2 миллиона рублей. Появиться в сквере они должны 29 декабря. Под присмотром они простоят до 20 января, а после фигуры должны демонтировать. В самой «Омской крепости» планируют установить несколько интерактивных площадок и большую ледяную горку, строительство которой обойдется в 1,5 миллиона рублей. Также празднично оформят прилегающие к Выставочному скверу улицы.