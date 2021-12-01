Водителя фуры, который сжег прицеп с покрышками из Омска, будут судить

ФОТО: Прокуратура Тюменской области

Крупными неприятностями обернулся обычный рабочий рейс для дальнобойщика из Удмуртии. Все случилось еще в январе. Он должен был отвезти целую фуру покрышек из Омска в Сургут. Но что-то пошло не так. На одной из трасс в Тюменской области водитель КамАЗа остановился отдохнуть. На газовой плитке мужчина решил приготовить себе обед.

Однако ее он оставил без присмотра, из-за чего вспыхнул пожар. Водитель куда-то отошел, а когда вернулся, увидел: машина полыхает. В итоге сгорел и грузовик и партия покрышек. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, общий размер ущерба превышает 11 миллионов рублей.

На незадачливого дальнобойщика уже завели уголовное дело за уничтожение чужого имущества в крупном размере. В ближайшее время его будут судить.