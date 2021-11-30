Пьяный омский дрифтер устроил побег от полиции, чтобы избежать наказания

Нарушитель попытался сбежать пешком, но все равно попал к полицейским. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером около полуночи на парковке у торгового центра «Континент» на Левобережье патрульные заметили дрифтеров. Это место часть используют любители экстремального вождения, чтобы поупражняться в своих навыках. Но делать это на парковках запрещено.

На этот раз дрифтовал парень на BMW. Когда подъехала полиция, он вышел из машины и попытался убедить всех, что он не сидел за рулем. Но все было тщетно, видеорегистратор ДПС уже записал нарушение. Водитель даже сел в машину, чтобы ознакомиться с записью, а когда понял, что попался, решил сбежать.

Парень выпрыгнул из патрульного авто и побежал прочь. Инспекторы ДПС отправились за ним. Убежать далеко парень не смог, он пересек улицу 70 лет Октября и хотел затеряться на пустыре, но его поймали. При задержании отчетливо чувствовался запах алкоголя.

- Нету такого, - заявил задержанный и отказался проходить медосвидетельствование.

Выяснилось, что любителем дрифта оказался 21-летний студент, а машину принадлежала его приятелю. У него были права, но теперь студент их лишится и заплатит штраф.