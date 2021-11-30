Оперштаб: Омские рестораны могут работать по ночам

Теперь рестораны смогут работать после 23:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Омске прошло очередное заседание оперштаба. На нем в силе оставили все действующие ограничения, а послабления сделали только одно. Оно касалось работы ресторанов.

В начале ноября ввели ограничения для работы ресторанов. Их обязали пускать посетителей только по QR-кодам и запретили работать после 23:00. Это сразу вызвало недовольство предпринимателей. Выручка резко упала, посетителей стало меньше. Некоторые и вовсе опасались нового локдауна. Но полного закрытия кафе и ресторанов не произошло. Владельцы не только общепита, но и магазинов в торговых центрах даже писали письмо правительству Омской области с просьбой совсем отменить QR-коды.

На заседании последнего оперштаба на такие меры не пошли, но некоторые послабления все же сделали. Теперь рестораны и кафе могут принимать посетителей в ночное время. Обязательным условием для посещения остается наличие действующего QR-кода.