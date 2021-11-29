На железной дороге под Омском за выходные произошли два несчастных случая

В Омске пострадали два человека на железной дороге. Фото: Никита ПОЛЬКО

В выходные на железнодорожных путях в омской области пострадали два человека. Один из случаев был летальным, сообщают в пресс-службе транспортной полиции.

В минувшую субботу в районе станции Любино 53-летний местный житель решил сократить путь и перебежать пути в неположенном месте. В это время к станции подъезжал грузовой локомотив. Заметив человека, машинист подал звуковой сигнал, но сельчанин не успел уйти с путей вовремя. От полученных травм он скончался на месте.

Второй случай произошел в воскресенье. На перегоне между станциями Карбышево-1 и Карбышево-2 машинист грузового состава заметил у путей человека. Мужчина лежал совсем рядом без сознания, ему повезло, что машинист обратил внимание и остановился. Предварительно известно, что 31-летний мужчина был сильно пьян. Медики диагностировали у него травмы ноги и головы, но вот где он их получил, не известно. В этом сейчас разбираются транспортные полицейские.