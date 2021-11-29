Омич избил и раздел мужчину за гаражами в районе Нефтяников

Грабителя задержала полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 53-летний омич. Недавно он возвращался домой в Советском округе и проходил мимо гаражей. Там он и встретился с незнакомым 25-летним парнем, который попросил закурить. Мужчина отказал, тогда молодой человек кинулся на прохожего с кулаками. От ударов омич потерял сознание, а нападавший, чтобы не остаться с пустыми руками снял с него куртку, ботинки, забрал телефон и банковскую карту. Когда мужчина пришел в сознание, добрался до дома, откуда и вызвал скорую.

В полиции задержали подозреваемого в нападении. Им оказался 25-летний ранее судимый по трем статьям омич. В полиции он признался, что после ограбления куртку оставил себе, телефон продал товарищу за 1,5 тысячи рублей, а с карты потратил 3 тысячи на выпивку. Теперь молодому человеку грозит еще одна судимость, сейчас он находится в изоляторе.